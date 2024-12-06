Dilan Polat'tan olay cuma paylaşım

Sosyal medyadan yaptığı gösteriş dolu paylaşımları ile dikkat çeken ve sonra eşi Engin Polat ile beraber Polatlar Soruşturması olarak da bilinen kara para aklama davasından da hatırlanan Dilan Polat'tan yeni bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından yayınladığı 'cuma' paylaşımında "Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma Kuran'ı okutan yengem." notu yer aldı.