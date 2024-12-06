TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

Süper Lig'de 13 maç sonunda 2 beraberlik ve 11 yenilgisi bulunan Adana Demirspor 2 puana sahipti.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig'den Adana Demirspor A.Ş., kulübüne 3 puan tenzili cezası verdi."