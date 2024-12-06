Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Galatasaray Kulübünün ise resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 20:42, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 20:42
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in medyada yaptığı ve kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ve "hakareti" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünün ise resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.PFDK'den Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu