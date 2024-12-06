Bolu'da 6 bankaya sigara izmariti cezası

Bolu Belediyesi, yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan veya tüküren kişilere 578 TL ile 14 bin 407 TL arasında değişen para cezaları uyguluyor.

Bolu Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda şehir merkezindeki iş yerleri, pasajlar, kahvehaneler, lokantalar ve bankalar önünde çevre kirliliği denetimi yaptı.

Denetimlerde, bazı banka şubelerinin ön cephesinde, sorumluluk alanlarına giren 3 metrekarelik bölümde sigara izmaritleri bulundu. Ekipler, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca tutanak tutarak 6 banka şubesine idari para cezası uyguladı.