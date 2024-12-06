Yalova'da 70 litre sahte alkol ele geçirildi
Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak alkol ele geçirildi. Sahte alkolü yılbaşında piyasaya süreceği değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 23:16, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 23:17
YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Polis ekiplerince sahte alkol üretimi yapan ve bunları yılbaşında piyasaya sürülecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yalova merkezi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 70 litre sahte alkol, 5 kazan, karıştırıcı mikser ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Polis ekipleri Ş.S, C.B. ve M.S'yi gözaltına aldı.