Yalova'da 70 litre sahte alkol ele geçirildi

Operasyonda 70 litre sahte alkol, 5 kazan, karıştırıcı mikser ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yalova merkezi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince sahte alkol üretimi yapan ve bunları yılbaşında piyasaya sürülecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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