7 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, emekli kıraathanesi açılışı ile halk buluşmasına katılacak, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dünya Madenciler Günü etkinliğine iştirak edecek.

(Kilis/11.30-12.00-13.40-14.30/Ankara/19.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, valiliğe ziyarette bulunacak, İş İnsanları İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bingöl/14.00/16.15/17.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulunca düzenlenecek "Şambala" filminin gösterimi ve "Film Söyleşisi" programına katılacak.

(Ankara/12.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince The Green Park Hotel'de düzenlenecek "Emekliler Kurultayı"na iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cerrahpaşa Üniversitesi-Liderler Zirvesi "Yerli Teknolojiler Ticaret Ve İnovasyon" programına katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Of 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak, Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulunacak ve açıklama yapacak, AK Parti Hakkari 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek, Hakkari Valiliği'ni ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00/Hakkari/13.15-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'na katılacak ve temaslarda bulunacak.

(Doha)

2- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep, İdlib ve Hama illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.

(Hama/Halep/İdlib/Tel Rıfat)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına; TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor, Göztepe-Adana Demirspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası; Yeni Malatyaspor-Kocaelispor, Erzurumspor FK-Adanaspor, Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK ve Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Malatya/Erzurum/13.30/Manisa/16.00/Iğdır/19.00)

3- Nesine 3. Lig'in 14. haftası, 4. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftası, 1 maçla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor, Bahçeşehir Koleji-Manisa Basket maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası; Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet, BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/16.30/Mersin/18.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasına; Beşiktaş-VakıfBank, Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor ve Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aras Kargo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/13.00/16.00/Aydın/15.00/Ankara/18.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasına; Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Spor Toto ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysu maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/İstanbul/Trabzon/15.00)

9- Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu maçlarına Galatasaray Engin Bora Sutopu Havuzu'nda devam edilecek. Galatasaray Zena-Otter Swimming Club (Büyük Britanya) ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-VK Jadran Split (Hırvatistan) müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/18.00/20.00)