Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan ve hasar gören hak sahipleri için inşa edilen konutların anahtar teslimi sürüyor.

Bu kapsamda, Gaziantep'te TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 5 bin 113 sosyal konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Güneyşehir'deki program kapsamında hak sahiplerine evlerinin anahtarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.

2025 sonuna kadar 452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960'ı konut, 36 bin 23'ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

AK Parti il kongresi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziantep'teki ikinci durağı partisinin il kongresi olacak.

Şahinbey kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek programda Cumhurbaşkanı'nın gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapması da bekleniyor.