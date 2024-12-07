TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
Sponsorlu İçerik
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
İliç faciasında dikkat çeken karar
İliç faciasında dikkat çeken karar
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu
Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
Yenidoğan çetesi soruşturmasında üçüncü dalga: 11 şüpheli tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında üçüncü dalga: 11 şüpheli tutuklandı
İmar hakkı aktarımıyla ilgili düzenlemeye açıklık getirildi
İmar hakkı aktarımıyla ilgili düzenlemeye açıklık getirildi
Barınakta köpek öldü, Soruşturma başlatıldı
Barınakta köpek öldü, Soruşturma başlatıldı
2024-ALES/3: sınav sonuçları açıklandı
2024-ALES/3: sınav sonuçları açıklandı
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz kendi vatandaşlarımıza istihdam sağlamak
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz kendi vatandaşlarımıza istihdam sağlamak
Hazine nakit dengesi Kasım'da açık verdi
Hazine nakit dengesi Kasım'da açık verdi
Sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak
Sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak
Siirt'te 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Siirt'te 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
'Üniversite mezunu arttıkça maaşlar düşüyor'
'Üniversite mezunu arttıkça maaşlar düşüyor'
'Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir'
'Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir'
Vergi dairesi memuru, evinde ölü bulundu
Vergi dairesi memuru, evinde ölü bulundu
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
Ana sayfaHaberler

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 09:40, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 09:41
Yazdır
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Atılım Apartmanı'nda doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı

Apartmanın giriş katında yaşanan patlama sonucu bina duvarlarında dışarıya doğru yıkılma meydana geldi.

Yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak incelemelere başladı. Patlamanın kesin nedeni araştırılıyor.


Valilikten açıklama: Bir kişi öldü

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber