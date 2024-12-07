İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Atılım Apartmanı'nda doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.
Olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı
Apartmanın giriş katında yaşanan patlama sonucu bina duvarlarında dışarıya doğru yıkılma meydana geldi.
Yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak incelemelere başladı. Patlamanın kesin nedeni araştırılıyor.
Valilikten açıklama: Bir kişi öldü
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.