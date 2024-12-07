İşçi servislerinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 işçi servisinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Orhangazi- Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Memduh K. (55) idaresindeki 16 S 7620 plakalı servis midibüsü ile Hüseyin S. (53) yönetimindeki 16 S 7044 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan 14'ü Orhangazi Devlet Hastanesinde, 6'sı ise Gemlik Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yaralılardan midibüs şoförü Memduh K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı Orhangazi-Bursa kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.