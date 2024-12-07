Bitlis'te 23 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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