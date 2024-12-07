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İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde sendikal baskı, toplu işten çıkarma ve ücret ödememe gibi nedenlerle işçi kıyımı yaşandığı bildirildi. Bakanlık, yıl içinde belediyelerden gelen 46 ihbarın 30'unda teftişleri tamamladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 10:29, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 10:31
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İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yıl içinde, ücret ödememe, sendikal baskı, ayrımcılık ve toplu işten çıkarma gibi nedenlerle belediyelerden gelen 46 ihbarın 30'unda teftiş faaliyetlerini tamamladı.

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre: Edinilen bilgilere göre 21 şikayette aykırılıklar tespit eden Bakanlık, belediyeler ve bunlara bağlı iştirakleri hakkında 25,6 milyon lira idari para cezası uyguladı. 49 milyon liralık işçi alacağı, ilgili belediyelere ödettirildi. 69 milyon liralık işçi alacağının ödenmemesinden dolayı da idari işlem başlattı. Bakanlık 8 bin iş yerinde rehberlik ve teftiş faaliyeti yürüttü.

Yapılan teftişlerde işçilere yaklaşık 400 milyon TL ödeme yaptıran Bakanlık, ödemeler sonucunda kamuya vergi ve sigorta primi adı altında yaklaşık 170 milyon lira kaynak aktarılmasını sağladı. Mevzuata aykırılığı devam eden iş yerlerine yaklaşık 550 milyon lira idari para cezası uygulandı.

AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerin büyük bölümünde bir süredir işçi kıyımı yaşanıyor

Öte yandan, yerel seçimlerden sonra özellikle AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerin büyük bölümünde bir süredir işçi kıyımı yaşanıyor. Bakanlığa gelen ihbarların önemli bir kısmı da CHP'li belediyelerin işten çıkardığı çalışanlarla ilgili olduğu belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son olarak DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde toplu işten çıkarma kararı iddiasıyla ilgili incelemeler için müfettiş görevlendirmişti. 31 Mart yerel seçimlerinden 1 ay sonra Bayrampaşa Belediyesi'nde 33, Üsküdar Belediyesi'nde 71, Ataşehir Belediyesi'nde 100, Esenyurt Belediyesi'nde ise 270 kişi işten çıkarılmıştı.

Yerel seçimlerde DEM Parti'ye geçen Şanlıurfa Halfeti Belediyesi, aralarında şehit çocuğunun da bulunduğu 65 çalışanın iş akitlerini sonlandırmış, MHP'den CHP'ye geçen Etimesgut Belediyesi'nin, Türk Tarih Müzesi'nde görevli 9 işçiyi haksız yere işten attığı medyada geniş yer bulmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise en son 30 işçinin görevine son vermişti.

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