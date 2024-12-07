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TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu

TBMM Dilekçe Komisyonuna vatandaşlar tarafından yüzlerce ilginç başvuru yapıldı. Başvurularda asgari ücretin bölgelere göre belirlenmesi, KPSS'de adaylara sorulara cevap verilmesi için sürenin uzatılması, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı verilmesi istendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 11:39, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 11:39
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TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu

TBMM Dilekçe Komisyonuna asgari ücretin bölgelere göre belirlenmesi, KPSS'de sürenin uzatılması, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı verilmesi, yere izmarit atanlara para cezası verilmesi, ülke genelinde piknik ve mangalın 5 yıl yasaklanması, İstanbul'un nüfusunun kontrol altına alınması, trafiği kapatıp kutlama yapan sürücülerin kısırlaştırılması gibi yüzlerce ilginç başvuru yapıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları karara bağladı. Komisyona son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.

Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, çalışan annelerin ücretsiz izin hakkının üç yıla çıkarılmasını talep etti.

Komisyona İstanbul'dan başvuran bir vatandaş, trafikte kutlama gibi nedenlerle yol kapatan ve silah kullanan sürücülerin araçlarının kamulaştırılmasını, sürücülerin kısırlaştırılmasını, kolluk kuvvetlerinin harcadığı mesai için de belirli bir bedel alınmasını istedi.

- "25 yıl evli olana emeklilik hakkı verilsin"

Komisyona başvuran bir vatandaş, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı verilmesini, çalışan evli kadınların emeklilik yaşının düşürülmesini ve bu kişilere yıpranma payı verilmesini talep etti.

Başka bir vatandaş başkalarının evliliklerinden şikayetçi olarak ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmayan insanların evliliklerine ve çocuk sahibi olmalarına engel olacak bir düzenlemenin yapılmasını istedi.

Ablasının evlilik ve çocuk tescili işlemlerinde memurlar tarafından her defasında bir engel çıkartıldığından yakınan bir vatandaş, memur davranışlarına ilişkin memurlara değerlendirme uygulaması veya formu getirilmesini talep etti.

Başka bir vatandaşın Komisyondan beklentisi ise evlilik başvurusu ile birlikte kişilerin gelir ve varlıklarının araştırılmasının zorunlu hale getirilmesi oldu.

- "Asgari ücret saatlik olarak bölgelere göre belirlensin"

Manisa'nın Salihli ilçesinden Komisyona başvuran bir vatandaş, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde piknik yapılmasının ve mangal yakılmasının 5 yıl süre ile yasaklanmasını önerdi.

Asgari ücrete yönelik öneride bulunan bir vatandaş, asgari ücretin saatlik olarak ve bölgelere göre belirlenmesini istedi.

İş ilanlarında belirsiz ifadeler yer almasının zaman kaybına ve suistimale neden olduğundan yakınan bir vatandaş, iş ilanı verilirken uyulması gereken kuralları içeren bir yönetmeliğin uygulamaya geçirilmesini önerdi.

İstanbul'dan Komisyona başvuran bir vatandaş, fahiş site ve apartman aidatı talep eden yönetimleri şikayet etti.

İstanbul'da göç sonucu nüfus artışından şikayet eden başka bir vatandaş ise nüfusun kontrol altına alınması talebinde bulundu.

- KPSS'de 4 yanlış,1 doğruyu götürmesin talebi

Erzincan'dan Komisyona başvuran bir vatandaş, KPSS'deki süreyi şikayet ederek, sürenin uzatılmasını, yanlışların doğruyu götürme kuralının kaldırılmasını istedi.

Diyarbakır'dan Komisyona iletilen bir dilekçede vatandaş, yere atılan sigara izmaritlerinden dert yanarak, sigara izmariti atanlara para cezası verilmesi önerisinde bulundu.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 5 bin lira bağış yapmak isteyen bir vatandaş ise Komisyondan Fon'un IBAN bilgisini kendisiyle paylaşmasını istedi.

Bir vatandaş ise araç trafiğine kapalı alanlara giren motosikletlerin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

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