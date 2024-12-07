OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 12:52, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:52
ANKARA (AA) - Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.
Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.