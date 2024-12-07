OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı

Buna göre, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.

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