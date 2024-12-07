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Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma

Ankara'da yüzde 90 engelli raporu bulunan 10 yaşındaki otizmli E.A.Ç.'nin eğitim gördüğü özel eğitim ve uygulama okulunda dövüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Dosyada güvenlik kamerası görüntüsü de yer aldı. Görüntülerde öğretmenlerden M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı, Z.B.'nin kulağından çektiği, diğer öğretmenlerin de saçından ve kollarından tuttuğu görülüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 12:22, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:23
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Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki özel eğitim ve uygulama okulunda bir ay önce Özlem Ö., okul dönüşü oğlunun kulağının arkasında tırnak izi, kulaklarında morluk ve kolunda çizikler fark etti. Özlem Ö., önce oğlunun öğretmenini aradı, sonra da okula gidip, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde oğlunun 4-5 öğretmenin arasında tartaklandığını gören Özlem Ö., Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Özlem Ö. dilekçesinde, oğlunun ayağına basan öğretmen M.Y. ile saçından çeken ve kollarından tutarak dövdüğünü iddia ettiği diğer öğretmenlerin tespit edilip cezalandırılmasını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENECEK

Özlem Ö., güvenlik kamerası görüntüsünü de delil olarak sundu. Görüntüde ders arasında öğretmenler ve diğer öğrencilerle koridorda bulunduğu sırada E.A.Ç.'nin, arkadaşının ayağına vurduğu, buna sinirlenen öğretmen M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı ve sözlü olarak da tepki gösterdiği görüldü.

Bunun üzerine otizmli E.A.Ç.'nin daha da agresifleştiği, gelen diğer öğretmenlerin çocuğun saçından ve kollarından tutup çekiştirdiği görüntüde yer aldı.

Öğretmen Z.B.'nin çocuğun kulağından tutup çektiği de görüldü. Savcılık, soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenip, rapor düzenlenmesine karar verirken, görüntüde yer alan öğretmenler ile okul müdürünün de ifadelerine başvurdu. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan olayla ilgili idari soruşturmanın da başlatıldığı ve öğretmenlerin sınıflarının değiştirildiği belirtildi.

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