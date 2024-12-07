Karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Barış Mahallesi Hayri Macar Caddesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aynı aileden Behiye A, Meyda A, Nermin A. ve Narin A. ile akrabaları Melek El H'nin sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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