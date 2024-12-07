TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için taziye mesajı yayımladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 12:51, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:52
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Adana'da görevi başında şehit olan polis memurumuz Mustafa Akgül'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu