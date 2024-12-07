60 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Mersin'de, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 12:55, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:58
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.İ. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.