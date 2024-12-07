Sis nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı

Sabah karşılıklı yapılması planlanan İstanbul-Diyarbakır ve Ankara-İstanbul uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Kent merkezinde dün sabah görülen sis, bugün de etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

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