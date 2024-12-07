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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "IMF'nin 'asgari ücret artışı enflasyonu artırmamalı' ve MÜSİAD'ın 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmemeli' şeklindeki açıklamaları ülke gerçekleriyle bağdaşmıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 14:44, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 14:45
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması

Alemdar, asgari ücret, emekli aylıkları ve kamuya işçi alımı konularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Asgari ücret artışının enflasyonun nedeni olmadığını belirten Alemdar, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret konusunda, IMF'nin 'asgari ücret artışı enflasyonu artırmamalı' ve MÜSİAD'ın 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmemeli' şeklindeki açıklamaları ülke gerçekleriyle bağdaşmıyor. Ülkemizde ekonomik kriz ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığı, başta asgari ücretliler olmak üzere halkımızın büyük bir sıkıntı içinde yaşadığı bu dönemde, yapılan bu açıklamalar kabul edilemez."

Alemdar, çalışma yaşamının bir diğer önemli konusunun ise "2025 yılında emekli olacakların, 2024 yılında emekli olanlara kıyasla yaklaşık yüzde 35 oranında aylık kaybı yaşayacağına dair belirsizlik" olduğuna dikkati çekti.

Alemdar, "Bu belirsizliğin ortadan kaldırılması ve emeklilikte yeni bir mağduriyete neden olacak bu uygulamanın bir an önce yasal düzenlemeyle giderilmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

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