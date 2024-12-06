Memur Emeklileri Derneği Başkanı: Emekliler yoksulluğa mahkum edildi

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücrete ve emeklilere yapılacak zam konusu yeniden gündeme geldi.

Memur Emeklileri Derneği Başkanı Hicran Tok, son yıllarda artan enflasyon karşısında memurların artan geçim sorunlarına ilişkin memurlar.net'e değerlendirmelerde bulundu

Emekliler ek iş aramak zorunda kalıyor

Emeklilerin şuanda hayat pahalılığı karşısında nefes alamayacak duruma geldiğini belirten Memder Başkanı Hicran Tok en düşük emekli maaşının en az 35 bin lira olması gerektiğimni ifade etti.

Pazardaki fiyatların artışı ve faturalarla diğer yaşam giderlerinin zorluk yaratması nedeniyle birçok emeklinin ek iş aradığını belirten Memder Başkanı Tok, Emekliler geçinebilmek, hayattana kalabilmek için ek iş aramaya başladı. Üniversitede okuyan çocuklarına emekliler harçlık gönderemiyor, birçok emekli ailelerin çocukları sırf eğitim masrafı olmasın diye uzaktan eğitimi veya Açık Öğretim Fakültelerini tercih ediyor' İfadelerini kullandı.

'İnsanca yaşamak istiyoruz'

Memur Emeklileri Derneği Başkanı Hicran Tok, emeklilerin "insanca" yaşamak istediğini belirterek şunları söyledi: "Yüzdelik zamlarla bu işin düzelmeyeceği ortada. Bizim talebimiz çok net. Zaten bir defa memur emeklilerine bir kazık attılar. Memurlara 15 bin civarında seyyanen zam verdiler fakat emeklilere vermediler. Orada hile yaptılar. Bunun verilmesini istiyoruz.

'Memur emeklileri hakkını helal etmiyor'

Memur Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda emekli hemşire Hicran Tok, memur emeklisinin de işçi emeklileri gibi ekonomik dar boğazda yaşadığını söyledi. Tok: "Memur emeklileri hakkın helal etmiyor kimseye. Biz bunun için emekli olmadık, biz toplumda utanarak geziyoruz. Kendi mahallemde işçi emeklisi var, benimle dalga geçiyor. Maaşı benden yüksek. "Az okusaydın abla" diyor. Bu ne kadar acı bir şey. İkramiyeyi benden çok aldı ve ev de aldı. Ama ben bırakın ev almayı ikinci el araba bile edecek bir fiyatla almadım ikramiyeyi. Ben lisans mezunu bir insanım. Benim gerçekten buna canım acıyor" dedi.

Memur Emeklileri Derneği Başkanı Tok, emeklileri çözüm beklediği konuları şöyle sıraladı: