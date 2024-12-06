Memur Emeklileri Derneği Başkanı: Emekliler yoksulluğa mahkum edildi
Memur Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hicran Tok, artan enlflasyon memurların derin yoksulluk çektiğini belirtti. MEMDER(Memur Emeklileri Derneği) Başkanı Tok, 'Eskiden devlet memuru emekliler, emekli ikramiyesi ile ev araba alıyordu. Ben yeni emekliyim, emekli ikramiyem ile bırakın ev almayı bir odasını bile satın alamayacak düzeye geldik' ifadelerini kullandı
Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücrete ve emeklilere yapılacak zam konusu yeniden gündeme geldi.
Memur Emeklileri Derneği Başkanı Hicran Tok, son yıllarda artan enflasyon karşısında memurların artan geçim sorunlarına ilişkin memurlar.net'e değerlendirmelerde bulunduEmeklilerin şuanda hayat pahalılığı karşısında nefes alamayacak duruma geldiğini belirten Memder Başkanı Hicran Tok en düşük emekli maaşının en az 35 bin lira olması gerektiğimni ifade etti.
Emekliler ek iş aramak zorunda kalıyor
Pazardaki fiyatların artışı ve faturalarla diğer yaşam giderlerinin zorluk yaratması nedeniyle birçok emeklinin ek iş aradığını belirten Memder Başkanı Tok, Emekliler geçinebilmek, hayattana kalabilmek için ek iş aramaya başladı. Üniversitede okuyan çocuklarına emekliler harçlık gönderemiyor, birçok emekli ailelerin çocukları sırf eğitim masrafı olmasın diye uzaktan eğitimi veya Açık Öğretim Fakültelerini tercih ediyor' İfadelerini kullandı.
'İnsanca yaşamak istiyoruz'
Memur Emeklileri Derneği Başkanı Hicran Tok, emeklilerin "insanca" yaşamak istediğini belirterek şunları söyledi: "Yüzdelik zamlarla bu işin düzelmeyeceği ortada. Bizim talebimiz çok net. Zaten bir defa memur emeklilerine bir kazık attılar. Memurlara 15 bin civarında seyyanen zam verdiler fakat emeklilere vermediler. Orada hile yaptılar. Bunun verilmesini istiyoruz.
'Memur emeklileri hakkını helal etmiyor'
Memur Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda emekli hemşire Hicran Tok, memur emeklisinin de işçi emeklileri gibi ekonomik dar boğazda yaşadığını söyledi. Tok: "Memur emeklileri hakkın helal etmiyor kimseye. Biz bunun için emekli olmadık, biz toplumda utanarak geziyoruz. Kendi mahallemde işçi emeklisi var, benimle dalga geçiyor. Maaşı benden yüksek. "Az okusaydın abla" diyor. Bu ne kadar acı bir şey. İkramiyeyi benden çok aldı ve ev de aldı. Ama ben bırakın ev almayı ikinci el araba bile edecek bir fiyatla almadım ikramiyeyi. Ben lisans mezunu bir insanım. Benim gerçekten buna canım acıyor" dedi.
Memur Emeklileri Derneği Başkanı Tok, emeklileri çözüm beklediği konuları şöyle sıraladı:
- Söz verilen seyyanen ek ödemenin biran önce maaşımıza yansıtılması
- Birinci Dereceye inmiş tüm Memur ve Memur Emeklilerine 3600 ek gösterge verilmesi
- Devlet memurlarına tek kalem maaş uygulaması yapılmalı, tüm ödemelerin emekli kesintisine yansıtılması
- Çalışan memur maaşı ile emekli memur maaşı arasındaki uçurumun giderilmesi
- Kurum kreşlerinin artırılması ve 24 saat esası ile görev yapılan kurum kreşlerinin 24 saat hizmet vermesi
Bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyesi'nin çok yetersiz olduğunu belirten Memder Başkanı Hicran Tok, 'Bayram ikramiye tutarının en az asgari ücret tutarında olması gerektiğini savundu. Bayramlarda emeklilere cep harçlığı bile etmeyecek bir rakam verdiklerini belirten Tok, 'Emekliler kira ödemelerinde zorlanıyor, üniversitede okuyan çocuklarına harçlık gönderemiyor bu durum toplumun vicdanını yaralıyor, emeklilere bu ekonomik darlıktan çıkarmak gerekir, sayın Cumhurbaşkanı 2024 yılını emekliler yılı ilan etti fakat, emeklilere verilmesi gereken zam sözünün yerine getirilmedi, biz emekliler olarak verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.
'Toplu taşıma tüm emeklilere ücretsiz olsun'
Düşük maaşla enflasyon karşısında geçinemeyen tüm emeklilere toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması gerektiğinin altını çizen Memder Başkanı Tok, 'Yıllardır kamuda emek vermiş memurlar emekli aylığı ile geçinmekte zorlanıyor, yıllardır kamuya vermiş olduğumuz hizmetler karşılığında emekli olunca tüm emeklilere toplu taşımada ücretsiz yararlanma imkanı sunulmalıdır. talebinde bulundu.
'Emeklililer gerektiğinde okullarda istihdam edilmeli'
Son yıllarda devlet okullarında sağlık, temizlik ve güvenlik personeli eksikliğinin görünür şekilde arttığını belirten Hicran Tok, 'MEB okullardaki güvenlik personeli açığını özel şirketlerden değil emekli olmuş polis ve emniyet personeli istihdam ederek emeklilere bir istihdam kapısı açması gerekmektedir, yine aynı şekilde okullarda sürekli yaşanan sağlık müdahaleleri Heimlich manevrası ile sık sık gündeme gelen okullardaki sağlık müdahalesi yetersizliği ve sağlık personeli yetersizliğine karşı da yine kamudan emekli olan sağlık çalışanlarının MEB'e bağlı okullarda istihdam edilmesi yolunun açılması gerektiğini vuruguladı.