Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!
Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
Sponsorlu İçerik
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
Polis memuru evinde ölü bulundu!
Polis memuru evinde ölü bulundu!
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
İliç faciasında dikkat çeken karar
İliç faciasında dikkat çeken karar
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu
Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
Yenidoğan çetesi soruşturmasında üçüncü dalga: 11 şüpheli tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında üçüncü dalga: 11 şüpheli tutuklandı
İmar hakkı aktarımıyla ilgili düzenlemeye açıklık getirildi
İmar hakkı aktarımıyla ilgili düzenlemeye açıklık getirildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 15:58, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 15:59
Yazdır
Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forum'u marjında İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Doha'da, Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın başladığı belirtildi.

Bakanlar, toplantıda Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirecek.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber