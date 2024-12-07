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Maçın sonunda ortalık karıştı: Polis olaylara müdahale etti

Süper Lig'de oynanan Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inmek isteyen Konyaspor taraftarını polis engelledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 16:57, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 16:58
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Maçın sonunda ortalık karıştı: Polis olaylara müdahale etti

Süper Ligin 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ortalık karıştı.

Antalyasporlu futbolcular maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi.

Bu sırada yeşil-beyazlı taraftar da sahaya inmek isterken, polis önledi.

Polis ile Konyaspor taraftarı arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin büyümesi üzerine polis, müdahale etti.

Bazı taraftar ise bayrak sopası ve söktükleri koltuklarla polise saldırmak istedi.

Polis, müdahale ederek, taraftarı tribünden çıkarttı.

Konyalı bazı taraftarlar gözaltına alındı.

İşte olaylardan yansıyan diğer kareler...

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