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Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir kez daha muhaliflerin büyük ilerleme kaydettiği Suriye konusunu gündemine aldı. 'Temennimiz Suriye'de barış ortamı.Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok' dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 18:20, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 18:34
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Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Gaziantep il kongremizin şehrimize, tüm ilçelerimize, tüm mahallelerimize, Antepli kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün yapılan Bingöl, Ağrı, Hakkari ve Erzincan il kongrelerimizin de hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında bir hususu vurgulamak istiyorum. AK Parti erdemliler hareketi olarak yola çıktığı andan itibaren fedakarlık üzerine kurulmuş bir kadrodur. Şu an bu salonda bulunan kardeşlerimiz de şahsi ikbaleri için değil, ülke, millet ve insanlığın çıkarları için bir araya gelmiş dava erleridir. AK Parti'nin temelinde kardeşlik vardır, muhabbet vardır, dayanışma ve dirayet vardır. Muhabbetten bildiğiniz gibi Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Millete ve memlekete sevdalı bu kadronun hamuru kardeşlikle, kardeşlik hukuku ile yoğrulmuştur. Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum.

Kurulduğu günden itibaren AK Partinin millete hizmet davasına gerek Gaziantep'te gerekse diğer illerimizde omuz veren partimizin sevda ve hizmet bayrağını şehirlerimizde gururla dalgalandıran tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımız saflarında görev almış, artık aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Bize destek olduğunuz, bize sahip çıktığınız için bizimle bugüne kadar omuz omuza yol yürüdüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum. Mevla ömür ve sağlık verdi. Siz de bizim yanımızda sapa sağlam durduğunuz müddetçe yol ve dava arkadaşlığımız devam edecektir.

"En son hak sahibi yuvasına kavuşana kadar durmadan çalışacağız"

Dünyalardan daha değerli evlatları, istiklali ve vatanı için gözünü kırpmadan toprağa veren kadri kıymeti halk katında da, Hak katında da bilinen siz kardeşlerimle bir kez daha bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Gaziantep'te ilk olarak Güneyşehir'e gittik. Yapımı tamamlanan 5113 deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştirdik. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci afet konutumuzun anahtarını teslim ettik. Bugün de Antepli kardeşlerimizin yeni evlerine kavuşmalarının sevincine ortak olduk. 6 Şubat depremlerinden sonra Erdoğan bu enkazın altında kalır diyen kefaayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Maddi anlamda Antep'in kayıplarını telafi edecek kararlılığa da, imkana da biz sahibiz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimizi de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

"Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz"

"İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırıların bardağı taşıran damla misali son hadiseleri tetiklediği anlaşılıyor" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir. (Suriyeli sığınmacılar) Tarih, tüm aksi propagandalara rağmen Türkiye'nin bu insanlık sınavını nasıl başarıyla verdiğini yazacaktır. Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır. Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz. Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir."

Erdoğan, "Sorumluluk sahibi aktörlerin, uluslararası tüm kuruluşların Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına destek vermesi bölgemiz için en hayırlı yol olacaktır. Farklı kimliklerin yan yana, sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. Çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi temenni ediyoruz. Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi, ne manaya geldiğini anlayamadı. Türkiye dün olduğu gibi tarihin doğru tarafında yer almaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz Şam rejiminin değil, Türkiye'nin ana muhalefet partisisiniz. Haleplilerin ay yıldızlı bayrağımıza muhabbet duyması, CHP'yi ne için rahatsız ediyor."

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