Düzce'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Düzce'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 18:52, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 18:52
Yusuf P. (51) idaresindeki 81 BG 775 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Altınpınar mevkisinde kontrollü kavşağa girmek isteyen Murat K. (41) yönetimindeki 74 ABJ 933 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıkarak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Resmiye P'yi (53) ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.