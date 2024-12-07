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Erzurum'da kardaki ayak izlerinden yakalanan insan kaçakçıları adliyede

Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan ve kar üzerindeki ayak izlerinin takibiyle yakalanan şüpheliyle beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 19:15, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 19:59
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Erzurum'da kardaki ayak izlerinden yakalanan insan kaçakçıları adliyede

İnsan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan ve dün Tortum ilçesinde kırsalda kar üzerine bıraktıkları ayak izlerinin takibiyle yakalanan E.C.A. (23) S.M. (23) ve M.N'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Tortum Adliyesi'ne sev edildi.

- Olay

İnsan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan E.C.A'nın, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gerçekleştirilen sanal devriyede kimliği ve Tortum ilçesinde olduğu tespit edilmiş, ekipler E.C.A. ve göçmenlerin kullandıkları otomobili yol üzerinde bırakıp kırsala kaçan ve kar üzerinde bıraktıkları ayak izlerinin takibiyle 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılarını yakalamıştı.

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