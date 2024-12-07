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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 3 puan siyah beyazlıların

Trendyol Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Beşiktaş, zirve takibindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleyi Immobile'nin golüyle 1-0 kazandı. Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 90+5'te Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 21:05, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 21:09
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 3 puan siyah beyazlıların

Türk futbolunun klasik derbisinde 360'ncı randevu Dolmabahçe'de oynandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında karşı karşıya geldi.

Kritik mücadelede Mehmet Türkmen düdük çaldı.

32 yaşındaki hakem kariyerindeki ilk derbiyi yönettti.

Derbide galip gelen Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maç sonra kazandı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

6' Edin Dzeko, Saint-Maximin'in pası sonrası karşı karşıya pozisyonda çerçeveyi bulamadı.

10' Dzeko, bu kez Mert'ten sıyrılıp vuruşunu yaptı, Beşiktaş'ta Emirhan son anda çizgi üstünde topa müdahale ederek mutlak golü engelledi.

29' Rafa Silva vurdu, Dominik Livakovic gole izin vermedi. Immobile'nin şutunda ise top dışarı gitti.

32' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.

34' Tadic'in frikikten çektiği şut direkten dışarıya gitti.

45+2 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

67' Fenerbahçe'de En Nesyri ve Szymanski oyuna dahil oldu. Maximin ve Dzeko kenara geldi.

70' Beşiktaş'ta Bakhtiyor, Alex Oxlade Chamberlain oyuna girerken, Tayyip Talha Sanuç ile Salih oyundan alındı.

73' Immobile'nin golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

78' Beşiktaş'ta Semih, Ndour oyuna alındı, Immobile, Rashica kenara geldi.

82' Fenerbahçe'de Kostic, Mert ve Fred'in yerine Cenk, Osayi ve İrfan Can oyunda.

88' Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

90+4 Fenerbahçe'nin topu direkten döndü.

90+5 Beşiktaş'ta Gedson kırmızı kartla oyundan atıldı

90+7 Mücadele sona erdi.

TOPRAKTEPE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosuna göre derbide tek değişikliğe gitti.

Topraktepe, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekerken, Al Musrati'yi Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan stoperler Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai ise derbinin kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan stoperler Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai ise derbinin kadrosunda yer almadı.

MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik direktör, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'ya ilk 11'de görev verdi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra bileğinde ağrı yaşayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını yeni atlatan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Bartuğ Elmaz, kadroya alınmadı.

TADİC "10" NUMARADA

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Beşiktaş'a karşı 10 numara pozisyonunda forma giydi.

Teknik direktör Jose Mourinho, Gaziantep FK karşısında bu pozisyonda görev verdiği deneyimli oyuncuyu, Beşiktaş karşısında da aynı yerde oynattı.

CENGİZ KADROYA ALINDI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Jose Mourinho, 27 yaşındaki oyuncuyu sakatlığını atlatmasına karşın Gaziantep FK müsabakasında kadroya almamıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert; Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku; Salih, Al Musrati; Rafa Silva, Gedson, Rashica ve İmmobile.

Fenerbahçe:

Livakovic; Osayi, Becao, Samat, Kostic; Fred, Amrabat; Tadic; Oğuz Aydın, Maximin ve Dzeko.

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