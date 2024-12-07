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Donald Trump: Akışına bırakın ve dahil olmayın

Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 21:12, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 21:12
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Donald Trump: Akışına bırakın ve dahil olmayın

Trump, Social Truth sosyal medya hesabından Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'de daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle bir kaç şehri eline geçirdiğini belirten Trump, bu grupların halihazırda Şam sınırına geldiklerini kaydetti.

Trump, grupların Beşşar Esad'i indirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını belirterek, "Rusya, Ukrayna'da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybettiği için yıllardır korudukları Suriye'deki bu ilerlemeyi durduramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA İÇİN "DIŞA İTİLİYORLAR" SÖZLERİ

Eski Başkan Barrack Obama'nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya'nın dahil olduğunu belirten Trump, "Şimdi onlar da tıpkı Esad'e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Her türlü, Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." vurgusunda bulundu.

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