Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sağanağın saat 21.00 ile gece 03.00 arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

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