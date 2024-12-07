Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 21:17, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 21:17
Sağanağın saat 21.00 ile gece 03.00 arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.