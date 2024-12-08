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En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı

Emeklilerin gözü zam oranında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkında. 3 Ocak'ta belli olacak 2024 enflasyon oranının hemen ardından en düşük emekli maaşlarının artması için ilgili yasa teklifi Meclis gündemine gelecek. Maaş farkları, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra hesaplara yatırılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 07:45, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 08:17
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En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı

Yeni yıl bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri yarın başlıyor. 12 gün kesintisiz sürecek görüşmeler sebebiyle Meclis'te ziyaretçi yasağı uygulanacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. İlk gün bütçenin tümü üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecek. 2025 bütçe sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Daha sonra Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri bütçeye ilişkin görüşlerini açıklayacak. Meclis'in bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

İKİ TORBA TEKLİF GÜNDEMDE

Bütçe görüşmelerinin hemen ardından ise 1 Ocak 2015 yılına kadar olan Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının affını içeren yasa teklifi gündeme alınacak. Malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirleme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesine ilişkin diğer torba teklif de yasalaştırılacak. Bu iki torba teklif yasalaştırıldıktan sonra TBMM Genel Kurulu 7 Ocak'a kadar tatile girecek.

DÜZENLEME YAPILACAK

3 Ocak'ta belli olacak 2024 enflasyon oranının hemen ardından ise en düşük emekli aylıklarında yapılacak artışla ilgili bir yasa teklifi Meclis gündemine gelecek. 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yeniden belirlenmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Teklifin yasalaşması ocak maaşlarına yetişmezse, yapılacak artıştan kaynaklanacak farklar, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra hesaplara yatırılacak.

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