SGK'nın geri ödeme listesinde 8 bin 804 ilaç var

2000'li yılların başında sadece 3 bin 986 ilaç geri ödeme kapsamındayken, 2024 Ekim ayı itibarıyla bu sayı 8 bin 804'e ulaştı. Bu artışlarla, vatandaşların tedaviye daha uygun maliyetlerle ulaşması sağlanacak.

SGK geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırmaya devam ediyor. 2024 yılında geri ödeme listesine eklenen 401 yeni ilaçtan 44'ü kanser tedavisinde kullanılmak üzere listeye alındı. SGK'nın özellikle kanser gibi kritik hastalıklarla mücadeledeki bu girişimi, hastaların tedavi sürecindeki mali yükünü azaltmayı hedefliyor.

SGK'nın öncelikleri arasında, ilaç kullanımında bilinç oluşturarak tedavi masraflarını daha etkin bir şekilde yönetmek yer alıyor. Bu strateji, hem kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hem de hastaların doğru ve etkin tedaviye erişimini sağlama amacını taşıyor.

Sağlık sektöründe yapılan bu yenilikler, hem hastalar hem de sağlık çalışanları tarafından olumlu karşılanırken, SGK'nın önümüzdeki dönemde ilaç geri ödeme kapsamını daha da genişletmesi bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan