Beyaz Saray: Biden ve ekibi Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyor
BEYAZ Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiği duyuruldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 09:21, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 09:22
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Savett, Biden ve ekibinin, Suriye'deki olağanüstü gelişmeleri yakından takip ettiğini, bölgesel ortaklarla yakın irtibatın sürdüğünü kaydetti.