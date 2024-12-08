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Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri başlıyor

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine yarın başlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 11:12, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 11:16
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Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri başlıyor

Genel Kurulda, bütçe görüşmeleri belirlenen takvime göre 12 gün sürecek. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Görüşmelerin ilk gününde Genel Kurula, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, yarın yapılacak. Genel Kurulda saat 12.00'de başlayacak görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İYİ Parti adına Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, DEM Parti'den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır şahsı adına konuşma yapacak.

Görüşmeler dolayısıyla Meclise ziyaretçi alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.

Bütçe görüşmelerinin ilk haftasına ilişkin takvim şöyle:

9 Aralık Pazartesi: Bütçenin tümü.

10 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

11 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı.

12 Aralık Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

13 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

14 Aralık Cumartesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

15 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversite.

- Komisyon gündemleri

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda, Sağlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yetkilileri sunum yapacak.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının yetkilileri ile Prof. Dr. Murat Okçu, "Dijital platformlarda çocuk istismarı" konusunda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonunu bilgilendirecek.

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