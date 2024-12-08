Anadolu Otoyolu'nda çekiciye çarpan otomobildeki iki kişi öldü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin çekiciye çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 11:53, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 11:58
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Bayram Açıkgöz idaresindeki 06 EY 3288 plakalı otomobil, viyadükler mevkisinde çekiciye arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Açıkgöz ile aynı otomobilde bulunan Aziz Emre Baş hayatını kaybetti, H.K. yaralandı.
H.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.