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Türkiye'nin İHA ihracat başarılarına yeni halka eklendi

Türk savunma sanayisinin ihracat başarıları yakalayan insansız hava aracı (İHA) sistemlerine, KUZGUN ve ORHUN-E eklendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 11:58, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 12:00
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Türkiye'nin İHA ihracat başarılarına yeni halka eklendi

Dünyanın önde gelen İHA ihracatçısı haline gelen Türkiye, farklı sınıflardaki yeni satışlarla bu başarısını geliştiriyor.

İHA teknolojilerine yönelik olarak 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren BMS Savunma Teknolojileri, İHA'lar (multikopter/dron, sabit kanat ve VTOL), çevre birimleri ve yazılımlarına yönelik AR-GE, üretim, satış, ihracat ve teknik servis hizmetleri sunuyor.

BMS Savunma Teknolojileri, geliştirdiği bu çözümlerle ihracat başarılarına da ulaştı.

Son olarak Asya kıtasındaki bir ülkeye muhtelif sayıda sabit ve döner kanatlı İHA ile bunların yönetiminin yapılacağı mobil komuta istasyonu teslim edilecek. Böylece araçların güvenli, etkin, kesintisiz bir şekilde görev yapması sağlanacak.

Sistemlerin kabulleri tamamlandı, İHA tipleri için 14'er kişiye Türkiye'de ikişer hafta eğitim verildi. İHA'ların teslimatları bu yıl tamamlanacak ve ürünler kullanıma alınacak.

- Çoklu döner kanatlı yardımcı KUZGUN

Döner kanatlı platform KUZGUN X6, 6 motorlu hexacopter olarak geliştirildi. 5 kilograma kadar faydalı yük kapasitesine sahip araç, 40 dakika havada kalabiliyor, 10-15 kilometre menzile, 1000 metre irtifaya ulaşıyor.

Takıp çıkarılabilir megafon, ikaz sistemi, lazer mesafe ölçer gibi donanımlara sahip araç, gündüz ve gece görüş kabiliyetli kamera ile özel durumlarda askeri amaçlarla kullanılacak niteliklere sahip kamera sistemiyle görev icra ediyor.

Eksi 20 derecede çalışabilme yeteneğiyle kullanıcısına katkı sağlayan KUZGUN, beraberinde görev yaptığı altyapı sayesinde aldığı görüntüyü gerçek zamanlı olarak operasyon birliklerine aktarabiliyor. Operasyonel birliklerinin gerçek zamanlı konum bilgilerinin komuta merkezinde görülmesine, koordinasyon ve takiplerinin sağlanmasına katkı sağlıyor.

- Piste ihtiyaç duymayan sabit kanatlı ORHUN-E

VTOL (dikey kalkış-iş yapabilen sabit kanatlı İHA) ORHUN-E ise 4 metre kanat açıklığına sahip bulunuyor. 35 kilogram kalkış ağırlığı, 5 kilogram faydalı yük kapasitesi ile görev yapan karbon fiber İHA, en az 3 saat havada kalabiliyor, 10 bin fit irtifaya çıkıyor.

Elektrikli İHA, dikey iniş ve kalkış kabiliyetli sayesinde piste ihtiyaç duymadan farklı alanlarda görev yapabiliyor. Seyir hızı saatte 110 kilometreye ulaşabilen ORHUN-E, 60 kilometre menzile erişiyor.

ORHUN-E, lazer mesafe ölçer, gündüz ve gece kamerası gibi donanımlarla görev yapıp, kriptolu şekilde veri aktarımı gerçekleştiriyor.

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