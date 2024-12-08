2024 İcra soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'nın (2024-İcra) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u, aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 8 Aralık 2024 tarihinde saat 12.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıklarının görüntülenme süreci 18 Aralık 2024 tarihi saat 23.59' da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-İcra Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)