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Radardan kayboldu Esad'ın uçağı düştü mü?

Suriye'de yıllardır binlerce sivil katleden ve milyonlarca kişiyi mülteci konumuna düşüren Esad rejimi çöktü. Esad'ın bir uçakla ülkeden ayrıldığı iddia edilirken uçağın en son Humus semalarında sinyal verdiği ve "olağandışı hareketler" sergilediği belirtildi. Uçağın düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 12:37, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 12:47
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Radardan kayboldu Esad'ın uçağı düştü mü?

Esad rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddiaların ardından uçağının düşmüş olabileceği gündeme geldi.

Reuters'a konuşan iki Suriye ordusu askeri yetkilisi, Esad'ın Pazar günü bilinmeyen bir yere gitmek üzere bugün havalandığını aktardı. Uçağın büyük olasılıkla düştüğü konuşuluyor.

UÇAĞIN İZİ KAYBOLDU

FlightRadar24 uçuş takip sitesinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'i taşıdığı iddia edildi.

'OLAĞAN DIŞI HAREKETLER YAPTI'

Muhaliflerin eline geçen Humus'un üstünden geçen uçağın, Humus'un kuzey batısında uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı yansıdı.

İrtifa kaybeden uçağın, Humus'un batısında izi kaybedildi. Tamamıyla HTŞ kontrolüne geçen Humus'ta, militanların hava savunma sistemleri ele geçirdiği kaydedilmişti.

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