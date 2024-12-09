YÖK'ten bir program için merkezi öğrenci alım kararı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, özel yetenekle öğrenci alan Spor Yöneticiliği Programına önümüzdeki yıldan itibaren merkezi alımla öğrenci alımı yapılmasına karar verdi!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 12:00, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:43
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde
özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Spor Yöneticiliği Programına 2025
YKS'den itibaren merkezi yerleştirme ile öğrenci alımına karar verilmiştir.