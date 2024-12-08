Galatasaray'da Victor Osimhen şoku
Galatasaray'da Sivasspor karşısında 74. dakikada sakatlanan Victor Osimhen oyuna devam edemedi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 18:26, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 18:27
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılarda 74. dakikada sakatlanan Victor Osimhen oyuna devam edemedi ve yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
Nijeryalı golcü bu sezon 13 resmi maçta 10 gol atıp, 5 asistlik katkı sağladı.