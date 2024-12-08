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Galatasaray'dan 10 kişi kaldığı deplasmanda 3 puanı kazanmayı başardı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 18:30, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 18:32
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Galatasaray'dan 10 kişi kaldığı deplasmanda 3 puanı kazanmayı başardı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın 16. dakikasında Galatasaray 10 kişi kaldı. Metehan Baltacı, Rey Manaj ile girdiği ikili mücadele esnasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyen hakem Turgut Doman sarı kartı iptal ederek Metehan Baltacı'ya direkt kırmızı kart verdi ve Sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.

25. dakikada Rey Manaj'ın vuruşunda direkten dönen topu takip eden Garry Rodrigues yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılıların bu gole cevabı 36. dakikada geldi. Yunus Akgün'ün vuruşunda top Sivasspor kalecisi Nikolic'in büyük hatasının ardından ağlara gitti ve Galatasaray maçta beraberliği yakaladı: 1-1.

45+3'te Sivasspor gole çok yaklaştı. Garry Rodrigues'in sağ kanattan ortasında Rey Manaj'ın vole vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Galatasaray karşılaşmanın 45+5. dakikasında penaltı kazandı. Victor Osimhen, Sivasspor kalecisi Nikolic'in müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem Turgut Doman penaltı noktasını işaret etti.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen 45+9'da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray 53. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve skoru 3-1'e getirdi.

Sivasspor'un karşılaşmanın 82. dakikasında Turaç Böke ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Ev sahibi ekip, 90+1. dakikada Turaç Böke'nin attığı golle farkı 1'e indirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 38 yaptı ve liderliğini sürdürdü, 18 puanda kalan Sivasspor ise 10. basamakta yer aldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek, Sivasspor ise Bodrum FK'ya konuk olacak.

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