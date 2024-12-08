Suriye'nin yeni bayrağı neyi simgeliyor?

2011'den bu yana Suriye İç Savaşı'nın bir sonucu olarak, savaşta farklı gruplar tarafından kullanılan ve Suriye'yi temsil etmek için kullanılan en az iki bayrak var.

Baas Partisi liderliğindeki Suriye Arap Cumhuriyeti'nin görevdeki hükümeti, başlangıçta Birleşik Arap Cumhuriyeti tarafından kullanılan kırmızı-beyaz-siyah üç rengini kullanırken, Suriye Ulusal Koalisyonu gibi Suriyeli muhalif gruplar yeşil-beyaz-siyah üç rengini kullanıyor.

ESAD YÖNETİMİNDEKİ 2 YILDIZLI SURİYE BAYRAĞI

Esad yönetimindeki bayrak, 1958'de Suriye'yi Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak temsil etmek için kabul edildi ve 1961'e kadar kullanıldı. 1980 yılında yeniden kabul edildi. İlk kabulünden bu yana, Suriye'nin Mısır, Libya, Sudan, Yemen ve Irak ile birlikte bulunduğu çeşitli Arap birliklerinde kırmızı-beyaz-siyah bayrağın varyasyonları kullanılmıştır.

Suriye herhangi bir Arap devlet birliğinin parçası olmamasına rağmen, Birleşik Arap Cumhuriyeti bayrağı Suriye'nin Arap birliğine olan bağlılığını göstermek için yeniden seçildi.

Bayrağın kullanımı, genellikle Baas Partisi ile ilişkilendirildiği ve Suriye İç Savaşı'nda Beşşar Esad hükümetine sadık tarafları temsil ettiği için tartışmalı hale geldi.

Suriye bayrağı, Suriye Anayasası'nın 6. Maddesi'nde tanımlanmıştır. Maddenin ilk paragrafı şöyledir:

"Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı üç renkten, kırmızı, beyaz ve siyah ve her biri beş açılı iki yeşil yıldızdan oluşur. Bayrak, genişliğinin uzunluğunun üçte ikisine denk dikdörtgen şeklindedir. Aynı boyutlarda ve bayrakla aynı uzunlukta üç dikdörtgene bölünmüştür. Üstteki kırmızı, ortadaki beyaz ve alttaki siyahtır. Beyaz dikdörtgenin ortasında iki yeşil yıldız bulunur."

MUHALİFLERİN KULLANDIĞI 3 YILDIZLI BAYRAK

Yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı bayrak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ilk bayrağıdır ve en kısa kullanımı ile 1961'den 1963'e kadardır. Aynı zamanda devam eden Suriye İç Savaşı sırasında Suriye Muhalefeti'nin bayrağıdır.

Devam eden iç savaş sırasında, Suriye Ulusal Konseyi tarafından temsil edilen Suriye muhalefeti, daha sonra Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu tarafından 1932 bağımsızlık bayrağının 2:3 en boy oranıyla değiştirilmiş bir versiyonunu kullandı.

Değiştirilmiş bağımsızlık bayrağı, 2011 sonlarında protestocu muhalefetin evrensel bir göstergesi olarak kullanılmaya başlandı. Muhalefet, kendilerini mevcut Suriye hükümetinden ayırmak istedi ve Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığında kullanılan bayrağın kullanılmasını tercih etti.

Suriye'de 2011 yılının Mart ayında iç savaşın baş göstermesiyle, Beşşar Esed rejimine karşı gösterilere katılanlar, 3 yıldızlı bu bayrağı kullanmıştı.

Suriye Ulusal Konseyinden bir yetkili olan Halid Kamal, şimdi bu bayrağın aynı zamanda bağımsızlığı ve Beşşar Esad hükümetinin sonunu temsil ettiğine inanıyor.

Bugün bayrak esas olarak Suriye Ulusal Koalisyonu tarafından kontrol edilen bölgelerde kullanılmaktadır. Değiştirilmiş bağımsızlık bayrağının kullanımı, Libyalı isyancıların Muammer Kaddafi'nin yeşil bayrağına karşı Libya Krallığı döneminden Kaddafi öncesi kırmızı-siyah-yeşil-beyaz Libya bayrağını kullanmasına benzer.