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TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonla alakalı açıklama yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 20:10, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 20:12
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TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."

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