MEB; Sınav sonuç belgesinde herhangi bir sıralama bilgisine yer verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 19.11.2024 tarihli, 119681742 sayılı ve "Destekleme ve Yetiştirme Kursları Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kuramlarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kuramlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve ilgi Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bilindiği üzere Destekleme ve Yetiştirme Kursları Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzunun "İl/ İlçe Merkez Komisyonları" başlıklı ikinci maddesinde "2.8. Bakanlıkça yayımlanan destekleme ve yetiştirme kursları ölçme ve değerlendirme uygulamaları iş takvimi çerçevesinde il milli eğitim müdürlüğü ARGE birimlerinin koordinesinde tüm kurs merkezlerinde eş zamanlı olarak ölçme ve değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlar."

Aynı Kılavuzun İzleme ve Değerlendirme başlıklı dokuzuncu maddesinde "9.2. İl milli eğitim müdürlüğü ARGE birimleri koordinasyonunda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından eğitim ve öğretim yılı döneminde açılan kurslar için e-Kılavuz ekinde yayımlanan (EK-4) destekleme ve yetiştirme kursları ölçme ve değerlendirme uygulamaları iş takvimi çerçevesinde tüm kurs merkezlerinde il düzeyinde eş zamanlı olarak ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapılır" denilmektedir.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında, il düzeyinde eş zamanlı yapılacak olan ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapılırken yalnızca il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kurs merkezi olarak belirlenen okullarda sınavların yapılması, sınav sonuçlarına ilişkin il veya ilçe geneline ait başarı sıralamasının yapılmaması, öğrencinin erişimine açılacak sınav sonuç belgesinde herhangi bir sıralama bilgisine yer verilmeyip akademik hazırbulunuşluk verilerine yer verilmesi, konuyla ilgili olarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda destekleme ve yetiştirme kursları ölçme ve değerlendirme uygulamaları iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iş takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmesi; ölçme ve değerlendirme uygulamalarının yakından takip edilerek amacına uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.

İşte talimat;

Ahmet KANDEMİR