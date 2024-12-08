İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait araç kaza yaptı: 2 yaralı

C.Y. yönetimindeki Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait minibüs, Van'dan Hakkari istikametine giderken bir araçla çarpıştı. Kazada sürücü C.Y. ve Ş.İ. yaralanırken, araçta bulunan 2 Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi ise kazayı yara almadan atlattı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ardından Van'a sevk edildi.

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