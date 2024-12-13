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Sözleşmeli personele Emeklilik Tazminatı ödenir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin emekli olması durumunda ilgililere emeklilik tazminatı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 14:00, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:56
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Sözleşmeli personele Emeklilik Tazminatı ödenir mi?
Bilindiği gibi, 25/08/2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Emekli Olanlara Tazminat" başlıklı 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında: "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilip sözleşmeleri emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlanması sebebiyle sona erenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrası hükmü uygulanır." hükmü, "Yürürlük Süresi ve Tereddütlerin Giderilmesi" başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasında: "Bu karar, 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında uygulanır." hükmü yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Strateji Geliştirme Başkanlığının 05.04.2023 tarih ve bila sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme 01/01/2022 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden emekli olanlara yukarıdaki hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir. İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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