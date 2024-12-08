Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mustafa Y., Ceren K. ve Burcu K.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada sürücü Mustafa Y. ile otomobilde bulunan Ceren K., Burcu K. ve Özgür Arslan yaralandı.

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