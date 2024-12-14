Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına memuriyet mahalli dışında katılanlara geçici görev yolluğunu ödenir mi?

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan; "Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir." hükmü uyarınca memuriyet mahalli dışında açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlara geçici görev yolluğu ödenmektedir.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yapacakları harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler ile bu belgelerin şekil ve türleri Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (a) bendinde; yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; görevlendirme yazısı veya harcama talimatının, yurt içi/dışı geçici görev yolluğu bildiriminin ve yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın ödeme belgesine bağlanacağı hüküm altına alınmış olup 27 nci maddesinin (e) bendinde ise "Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin, ödeme belgesine bağlanması gerekir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.08.2023 tarih ve 99686242 sayılı görüş yazısında; "Buna göre, memuriyet mahalli dışında açılan görevde yükselme sınavlarına katılan personele en çok yedi günlük süre ile gündelik ödenebilmekte ancak bu ödemelerin sınav günü veya günleri ile yolda geçen sürelerle sınırlı tutulması ve fiilen sınava girilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR