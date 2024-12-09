9 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları
9 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak.
(TBMM/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "15. Büyükelçilik Konferansı" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
(Ankara)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası; Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor ve Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/Diyarbakır/20.00)
3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. hafta müsabakaları, 1 maçla tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig'in 14. haftası, 2. Grup'ta oynanacak 1 müsabakayla sona erecek.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Galatasaray-Yalova Basketbol müsabakasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, DEPSAŞ Enerji-Beykoz Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.
(Ankara/17.30)