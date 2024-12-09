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9 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

9 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 00:01, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 00:03
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9 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "15. Büyükelçilik Konferansı" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

(Ankara)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası; Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor ve Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Diyarbakır/20.00)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. hafta müsabakaları, 1 maçla tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig'in 14. haftası, 2. Grup'ta oynanacak 1 müsabakayla sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Galatasaray-Yalova Basketbol müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, DEPSAŞ Enerji-Beykoz Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/17.30)

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