Kabine 'Suriye' ana gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi Suriye'deki sıcak gelişmeler olacak.

Muhaliflerin Şam'a girerek Esad rejimini devirmesi sonrası yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak. Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarına etkisinin de değerlendirileceği toplantıda Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek.

Öte yandan iç politikadaki gelişmeler de kabinenin sıcak başlıkları arasında olacak. Yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Ekonomideki son durum, enflasyon ve fahiş fiyatlar da kabinenin önemli başlıkları arasında yer alacak.

EMRAH ÖZCAN