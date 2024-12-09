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Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve ailelerini ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ilk toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak. İlk toplantıda, komisyonun çalışma takviminin görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 07:50, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:08
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Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. Masaya, işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını temsilen ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olmasından dolayı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) oturacak. İlk toplantıda, komisyonun çalışma takviminin görüşülmesi bekleniyor. Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl da 4 işçi yer alacak.

Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven, bu yılki komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini masaya taşıyacak.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 40'I ASGARİ ÜCRETLİ

Çalışanların yüzde 40'ı (6,6 milyon kişi) asgari ücret üzerinden, yüzde 34'ü (5,8 milyon) asgari ücretin 1 ila 2 katı, yüzde 12,5'u (2,1 milyon kişi) 2 ila 3 katı üzerinden SGK'ya bildiriliyor. Öte yandan ocak ayında bildirilen ortalama günlük kazanç 1.087 lirayken, ağustos ayında 1.262 liraya kadar çıktı.

İşçi tarafının özellikle enflasyon konusunu masaya taşıması ve 'enflasyona ek olarak refah payı verilmesi' beklentisiyle pazarlığa başlaması bekleniyor. İşveren kesiminin de işverenlere yönelik asgari ücret desteğinin sürmesi konusunda talepleri bulunuyor. Halihazırda işverene yönelik asgari ücret desteği 700 lira olarak uygulanıyor. Bu desteğin süresi de yıl sonu itibarıyla bitiyor.

RAKAMLAR KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Asgari ücret, halihazırda brüt 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Bu tutardan yüzde 14 (2.800 lira) SGK primi ve yüzde 1 (200 lira) İşsizlik Sigortası primi olmak üzere toplam 3 bin liralık kesinti yapılıyor. Böylece net asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak ödeniyor. Öte yandan asgari ücretle ilgili zam oranları da uzun süredir konuşuluyor. TCMB'nin 2024 için yıl sonu tahmini yüzde 44, 2025 için yıl sonu tahmini ise yüzde 21 olmuştu. Bu çerçevede eğer yüzde 44 oranı baz alınarak zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 482,88 liraya, eğer yüzde 21 zam yapılırsa da 20 bin 572,42 liraya yükselecek. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa yeni tutar 21 bin 252,5 lira, yüzde 30 yapılırsa 22 bin 102,6 liraya yükselecek.

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