Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir

Otomotiv verisi ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, 2024 yılı sıfır kilometre ve ikici el pazarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Kasım ayında pazarın yüzde 5,3 artışla 121 bin 94 adede ulaştığını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 11 aylık süreçte ise toplam satışın 1 milyon 68 bin 260 adet seviyesine yükseldiğini belirtti.

KONUT ALAMAYAN OTOMOBİLE YÖNELDİ



Ertelenmiş talep ve yeni model tanıtımlarının cazibesinin, tüketici ilgisini canlı tutmaya devam ettiğini belirten Hüsamettin Yalçın, "Paralarını enflasyon karşısında korumak isteyen ancak ev veya gayrimenkul alamayan tüketicilerin sıfır araçlara yönelmesiyle birlikte, markaların yıl sonu satış ve kredi-faiz kampanyaları satışları destekleyecek önemli bir etken olmayı sürdürüyor. Ayrıca özellikle yıl sonu hedeflerini yakalamak isteyen filo sektörünün de alımlarını kısmen de olsa artırması, pazarın toplam hacmine ciddi bir katkı sağlayacaktır ve aralık ayı satışlarını daha da yukarı taşıyabilir" ifadelerini kullandı.

ARALIKTA 160 BİN SATIŞ SÜRPRİZ OLMAZ



Aralık ayında satışların 160 bin-180 bin adet seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağının altını çizen Yalçın, "Bu durumda, 2024 yılı toplam satışlarının yaklaşık 1 milyon 240 bin adedi bulması ve geçen yılki 1 milyon 232 bin 635 adetlik rekorun geride bırakılması şaşırtıcı olmayacaktır. Tüm bu dinamikler ışığında, yılın yeni bir rekorla tamamlanması kuvvetle bekleniyor" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz yılın son ayında otomobil satışları 158 bin 653 adet olmuştu. Bu da tahminlerin yüksek olduğunu gösteriyor.

İkinci el araç satışı 7 milyon adedi geçer



İkinci el otomobil pazarında ise özellikle yaz aylarında başlayan satış artış trendinin yıl sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Hüsamettin Yalçın, "Tüketiciler, özellikle sıfır araç fiyatlarındaki artış nedeniyle ikinci ele yönelirken, artan arz ve rekabet de piyasayı canlandırıyor. 2024 yılı sonunda ikinci el otomobil pazarında da bir rekor gelebilir. Toplam satışın 7 milyon adedin üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaşmasını bekleyebiliriz. Özellikle aralık ayında sıfır araç pazarındaki hareketliliğin etkisiyle ikinci elde de güçlü bir kapanış görebiliriz. Bu dinamiklerle birlikte, yıl boyunca pazarda devam eden artış trendi yıl sonuna kadar hız kesmeden sürecektir" diye konuştu.

Şuayip Alabay